Prima Meat Packers: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Prima Meat Packers lud am 08.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 16,71 JPY gegenüber 23,82 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 112,70 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 108,07 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 91,28 JPY beziffert, während im Vorjahr 140,79 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 458,35 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 475,57 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at