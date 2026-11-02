Prima Meat Packers informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Prima Meat Packers präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 26,69 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 27,05 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 120,25 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 125,58 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at