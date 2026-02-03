Prima Meat Packers öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Prima Meat Packers hat am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 45,31 JPY, nach 32,24 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Prima Meat Packers 126,81 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 120,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at