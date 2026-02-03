|
03.02.2026 06:31:28
Prima Meat Packers öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Prima Meat Packers hat am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 45,31 JPY, nach 32,24 JPY im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat Prima Meat Packers 126,81 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 120,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!