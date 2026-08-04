Prima Meat Packers vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Prima Meat Packers hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 34,45 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Prima Meat Packers ein EPS von 35,63 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 122,42 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 115,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at