Prima Meat Packers zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Prima Meat Packers lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Prima Meat Packers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 27,05 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 40,86 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 120,25 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 116,55 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at