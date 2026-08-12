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12.08.2026 06:31:29
Prima Plastics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Prima Plastics hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 2,65 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,89 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,91 Prozent auf 401,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 471,4 Millionen INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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