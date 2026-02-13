Prima Plastics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Prima Plastics hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 4,60 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Prima Plastics noch ein Gewinn pro Aktie von 3,00 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 531,0 Millionen INR gegenüber 512,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at