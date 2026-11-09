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09.11.2026 06:31:29
Prima Plastics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Prima Plastics präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,71 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,77 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 375,6 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 24,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 494,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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