Primagaz, fransk datterselskab af verdens førende LPG-distributør SHV Energy Group, vælger Getac til optimering af driften i sit gasdistributionsnetværk

Getacs specielt forstærkede løsning ZX70-Ex reducerer leveringstiderne og beskytter samtidig både kunder og medarbejdere

TELFORD, England, 27. nov. 2019 /PRNewswire/ -- Getac annoncerede i dag, at Primagaz, der er en del af den hollandske familiegruppe og verdens førende LPG-distributør SHV Energy Group, har valgt den specielt forstærkede tablet-pc-løsning ZX70-Ex til at effektivisere sin drift og styrke sikkerheden i hele sit franske gasdistributionsnetværk. Annonceringen er en forlængelse af et vellykket teknologisk partnerskab gennem 6 år mellem de to virksomheder, der har set den årlige fejlprocent på enheder falde fra over 10 procent på ældre udstyr til bare 2 procent på enheder fra Getac.

Primagaz, der er grundlagt i 1938, er mangeårig fransk aktør i distributionen af propan og butan både i bulkleverancer og på gasflasker. Som pioner inden for energiomstilling fik virksomheden som den første tilladelse til at distribuere gas på forsyningsnettet i de 27.000 kommuner, der ikke modtager naturgas, og medvirkede til at balancere energimixen. Primagaz har siden 1999 været datterselskab i SHV Energy Group, der har 30 mio. kunder og 14.000 medarbejdere i Europa, Asien og Latinamerika.

Den hurtige og effektive levering af butan og propan til kunder i hele Frankrig er en vital del af Primagazs aktiviteter. Leveringerne finder sted hele året til privat- og erhvervskunder, herunder landmænd og industrianlæg, i områder uden naturgasnetværk.

For at kunne levere sikkert og rettidigt skal Primagazs chauffører råde over en mobil løsning, der ikke kun beskytter dem under arbejdet i potentielt farlige omgivelser, men som også gør det muligt for dem at udføre arbejdet så effektivt som muligt. Deres arbejde omfatter kommunikation med hovedkontoret, udskrivning af købsordrer og fakturaer samt registrering af nøgledata ved hjælp af specialapplikationer, der bruges på leveringsstedet hos kunden.

Getacs fuldt forstærkede tablet-pc ZX70-Ex er identificeret som den ideelle løsning, der dækker Primagazs behov. ZX70-Ex har et kraftigt Android-operativsystem, en berøringsskærm med LumiBond®2.0-teknologi, der giver et klar billede både indendørs og udendørs, 4G LTE-kommunikation og batteri, der holder hele arbejdsdagen, samt har alle funktioner, som chaufførerne skal bruge for at arbejde effektivt i marken. Certificeringer i henhold til MIL-STD-810G og IP67 betyder, at tabletten kan klare et hårdt, fysisk arbejdsmiljø og fungerer driftssikkert under selv ekstreme temperaturforhold på ned til -21 grader celsius og op til +60 grader celsius. Certificeringer til ATEX Zone 2/22 og IECEx Zone 2/22 garanterer sikker brug i potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer, og specialsoftware, der er udviklet af Grizzli, specialist i integreret computersoftware, forbedrer driftssikkerheden yderligere.

De avancerede funktioner i ZX70-Ex giver Primagaz mulighed for at digitalisere kundernes digitale underskrift og styrker dermed virksomhedens forretningsgange.

"Ud over den ekstremt driftssikre, specielt beskyttede hardware er Getacs treårige fuldt dækkende garanti, der som standard dækker skader som følge af ulykker, også meget fordelagtig og minimerer afbrydelser fra uventet nedetid samt holder vores chauffører i gang," siger Pierre-Antoine Barré, projektchef i Primagaz. "Derudover drager vi også fordel af den avancerede og tekniske support, der giver fremragende fordele, der rækker langt ud over vores forventninger og ud over supporten til udstyret."

"Vi er meget glade for at udvide vores vellykkede teknologiske partnerskab med Primagaz yderligere med indgåelsen af den nye aftale," siger Rowina Lee, direktør for center for globalt salg og forretningsudvikling i Getac Technology Corporation. "Vi er takket være vores specielt beskyttede løsninger og tekniske ekspertsupportteam en driftssikker teknologisk partner for Primagaz, som kan fokusere på at levere den bedste service i branchen til sine kunder."

Om Getac

Getac er et vigtigt datterselskab i MiTAC-Synnex Business Group (omsætning i 2018: USD 38 mia.). Virksomheden blev grundlagt i 1989 som et joint venture med GE Aerospace med henblik på at levere elektroniske produkter til militær brug. Getacs forretningsområde omfatter i dag specielt forstærkede laptops, tablet-pc'er samt håndholdte og mobile videoløsninger til forsvar, politi, brandvæsen, forsyningsvirksomheder, forsikringsselskaber og kunder i marken. Få flere oplysninger på: http://www.getac.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1036609/Getac_Primagaz_Image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1036610/Getac_Primagaz_Image_2.jpg