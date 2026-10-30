Primaris Real Estate Investment Trust Trust Units (A) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Primaris Real Estate Investment Trust Trust Units (A) präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,320 CAD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 177,3 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Primaris Real Estate Investment Trust Trust Units (A) 161,4 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at