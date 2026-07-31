Primaris Real Estate Investment Trust Trust Units (A): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Primaris Real Estate Investment Trust Trust Units (A) hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,410 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 175,9 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 152,2 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at