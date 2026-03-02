02.03.2026 06:31:29

Primarius Technologies A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Primarius Technologies A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,090 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 172,3 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 139,9 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,090 CNY gegenüber -0,220 CNY je Aktie im Vorjahr.

Primarius Technologies A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 486,94 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 418,05 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,010 CNY ausgegangen, während der Umsatz auf 502,00 Millionen CNY prognostiziert worden war.

