Primary Hydrogen stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Primary Hydrogen hat am 27.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,500 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at