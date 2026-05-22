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22.05.2026 06:31:29
Prime Customer Services präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Prime Customer Services hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 9,40 INR, nach 6,69 INR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 2,74 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,07 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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