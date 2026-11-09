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09.11.2026 06:31:29
Prime Customer Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Prime Customer Services lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 3,20 INR. Im letzten Jahr hatte Prime Customer Services einen Gewinn von 2,33 INR je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat Prime Customer Services 803,9 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 664,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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