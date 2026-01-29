Prime Focus präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Prime Focus hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,91 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Prime Focus -3,300 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Prime Focus in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,07 Milliarden INR im Vergleich zu 9,09 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at