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16.11.2026 06:31:29
Prime Focus: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Prime Focus hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,62 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,29 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,61 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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