Prime Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Prime Industries lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Prime Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 INR je Aktie gewesen.

Prime Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 282,1 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5993,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 7,62 INR. Im letzten Jahr hatte Prime Industries einen Gewinn von 0,870 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2628,42 Prozent auf 930,39 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,10 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at