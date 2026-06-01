01.06.2026 06:31:29

Prime Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Prime Industries lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Prime Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 INR je Aktie gewesen.

Prime Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 282,1 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5993,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 7,62 INR. Im letzten Jahr hatte Prime Industries einen Gewinn von 0,870 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2628,42 Prozent auf 930,39 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,10 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:08 Zurich Insurance: Diese US-Titel standen im ersten Quartal im Portfolio
19:33 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18:32 Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
17:45 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
31.05.26 KW 22: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen