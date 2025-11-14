Prime Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Prime Industries hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5334,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 372,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at