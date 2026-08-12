Prime Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Prime Industries stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,36 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Prime Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 94,0 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Prime Industries 8,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at