Prime Living Pref B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Prime Living Pref B hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,090 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 117,9 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 114,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at