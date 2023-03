Prime Medicine: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Prime Medicine präsentierte in der am 09.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 4,180 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 4,00 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at