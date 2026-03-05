|
Prime Medicine stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Prime Medicine äußerte sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Prime Medicine vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,650 USD je Aktie erwirtschaftet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 61,47 Prozent auf 0,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,350 USD. Im Vorjahr waren -1,650 USD je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 4,63 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,98 Millionen USD umgesetzt worden waren.
