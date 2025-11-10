Prime Medicine verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Prime Medicine präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,32 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Prime Medicine ein EPS von -0,440 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 485,71 Prozent auf 1,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at