Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
06.02.2026 00:25:58
Prime Members Can Play These New Games Added to Amazon Luna in February
Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants is among the available new titles.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Nachrichten zu Amazon
|
06.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen (finanzen.at)
|
06.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|AKTIEN IM FOKUS 3: KI-Investitionen bereiten auch bei Amazon Kopfzerbrechen (dpa-AFX)
|
06.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in New York: Am Nachmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der Dow Jones am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
06.02.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 steigt mittags (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|178,28
|-5,82%
|Members Co Ltd
|1 217,00
|-0,82%
