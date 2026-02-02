Prime Meridian stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Prime Meridian hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,29 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Prime Meridian hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,54 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Prime Meridian mit einem Umsatz von insgesamt 54,63 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 50,36 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at