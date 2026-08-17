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17.08.2026 06:31:29
Prime Office AS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Prime Office AS veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 2,01 DKK. Im letzten Jahr hatte Prime Office AS einen Gewinn von 1,67 DKK je Aktie eingefahren.
Mit einem Umsatz von 49,7 Millionen DKK, gegenüber 51,0 Millionen DKK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,61 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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