Prime Office AS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Prime Office AS hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Prime Office AS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,75 DKK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,66 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 49,7 Millionen DKK – das entspricht einem Abschlag von 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 50,2 Millionen DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at