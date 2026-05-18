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18.05.2026 06:31:29
Prime Office AS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Prime Office AS hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,40 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,61 DKK erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,62 Prozent auf 49,7 Millionen DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 50,0 Millionen DKK gelegen.
Redaktion finanzen.at
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