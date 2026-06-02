02.06.2026 06:31:29

Prime Property Development gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Prime Property Development hat am 30.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 13,42 INR. Im letzten Jahr hatte Prime Property Development einen Gewinn von -0,620 INR je Aktie eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 14,64 INR. Im Vorjahr waren 0,020 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Prime Property Development in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 865,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 754,20 Millionen INR im Vergleich zu 78,09 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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