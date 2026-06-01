Prime Securities: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Prime Securities hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,91 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,290 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Prime Securities im vergangenen Quartal 307,8 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 142,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Prime Securities 127,1 Millionen INR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,91 INR. Im letzten Jahr hatte Prime Securities einen Gewinn von 11,49 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,38 Milliarden INR – ein Plus von 60,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Prime Securities 859,70 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at