Prime Securities zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Prime Securities gab am 20.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,69 INR gegenüber 2,46 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 301,9 Millionen INR – ein Plus von 42,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Prime Securities 211,8 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at