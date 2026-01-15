PRIME STRATEGY gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PRIME STRATEGY hat am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,00 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 11,58 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,32 Prozent auf 245,3 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 224,4 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

PRIME STRATEGY hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 30,68 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 43,51 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 887,04 Millionen JPY, während im Vorjahr 857,21 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

