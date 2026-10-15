PRIME STRATEGY legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PRIME STRATEGY hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,17 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,88 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,46 Prozent auf 241,4 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 209,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at