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14.07.2026 06:31:29
PRIME STRATEGY präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
PRIME STRATEGY hat am 13.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,58 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,67 JPY je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent auf 237,2 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 208,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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