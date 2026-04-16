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16.04.2026 06:31:29
PRIME STRATEGY stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
PRIME STRATEGY veröffentlichte am 13.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 7,89 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PRIME STRATEGY 8,13 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 223,7 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 232,9 Millionen JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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