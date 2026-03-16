Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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16.03.2026 09:08:00
Prime Video Ultra: Amazon packt 4K hinter zusätzliche Bezahlschranke
In den USA können normale Prime-Abonnenten Inhalte auf Prime Video nicht mehr in 4K-Auflösung sehen. Stattdessen müssen sie 5 US-Dollar im Monat draufzahlen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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