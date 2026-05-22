Primeenergy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Primeenergy ließ sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Primeenergy die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Primeenergy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,82 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,72 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Primeenergy 41,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 49,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at