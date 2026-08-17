Primeenergy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Primeenergy hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,75 USD gegenüber 1,33 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 40,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 41,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at