Primeenergy äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 3,11 USD gegenüber 4,38 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 45,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at