Primerica hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Primerica hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Primerica mit einem Umsatz von insgesamt 823,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 790,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,19 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at