Primerica informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Primerica gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,76 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Primerica 885,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 854,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at