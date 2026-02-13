|
Primerica präsentierte Quartalsergebnisse
Primerica hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,13 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,96 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 838,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 803,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 22,91 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 13,71 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,23 Milliarden USD, während im Vorjahr 3,15 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
