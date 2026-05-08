Primerica zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Primerica hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 5,97 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Primerica noch ein Gewinn pro Aktie von 5,05 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 856,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 819,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at