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30.04.2026 06:31:29
Primeton Information Technologies, A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Primeton Information Technologies, A veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,31 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,300 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,91 Prozent auf 28,7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37,2 Millionen CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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