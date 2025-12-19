Southern National Bancorp of Virginia Aktie

Southern National Bancorp of Virginia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QR31 / ISIN: US74167B1098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.12.2025 03:01:14

Primis Financial To Buy Back Up To 750,000 Of Shares

(RTTNews) - Primis Financial Corp. (FRST) announced that its board approved a stock repurchase program for up to 750,000 of the outstanding shares of the Company's common stock.

The Stock Repurchase Program will begin on December 18, 2025 and conclude on December 18, 2026, subject to the earlier termination or extension of the Stock Repurchase Program by the Board or the total shares designated for the Stock Repurchase Program are depleted. The company purchased 79,549 shares at an average cost of $10.00 per share under the previous repurchase plan.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Southern National Bancorp of Virginia Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Southern National Bancorp of Virginia Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Southern National Bancorp of Virginia Inc Registered Shs 13,52 1,20% Southern National Bancorp of Virginia Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.12.25 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet zum Wochenende leichte Gewinne. Der deutsche Leitindex kommt derweil kaum vom Fleck. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen