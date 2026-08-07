Primo Brands: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Primo Brands hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Primo Brands 0,070 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 1,80 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Primo Brands 1,73 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at