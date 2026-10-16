Primo Global öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Primo Global hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 72,23 JPY. Im letzten Jahr hatte Primo Global einen Gewinn von 16,45 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,30 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 7,53 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Primo Global hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 273,23 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 204,25 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,75 Prozent auf 31,57 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at