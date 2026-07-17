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17.07.2026 06:31:29
Primo Global verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Primo Global hat am 15.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 33,33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 67,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 7,88 Milliarden JPY gegenüber 7,07 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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