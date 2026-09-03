Primoco UAV SE Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Primoco UAV SE Registered lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,53 CZK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Primoco UAV SE Registered 17,73 CZK je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 99,72 Prozent zurück. Hier wurden 0,7 Millionen CZK gegenüber 248,2 Millionen CZK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at